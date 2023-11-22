​Тебас: «Некоторые трансферы не ясны – Верратти перешёл за 45 млн евро в клуб, у которого 25 тысяч болельщиков»

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас усомнился в честности некоторых трансферов. В качестве примера функционер привёл переход полузащитника Марко Верратти из «ПСЖ» в катарский «Аль-Араби».

«В Европе есть трансферы, которые не ясны. Этим летом Верратти перешёл за 45 миллионов евро в катарский клуб, у которого 25 тысяч болельщиков. Если мы хотим сохранить финансовый fair play, мы должны избегать определённых ситуаций», - слова Тебаса приводит Transfer News Live.

Ранее в прессе появлялись слухи о том, что «ПСЖ» мог использовать своё влияние в Катаре, чтобы завысить цену трансфера Марко Верратти и улучшить ситуацию с финансовым fair play.