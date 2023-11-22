Серхи Роберто может остаться в «Барселоне», если проведёт определённое количество матчей

Капитан каталонской «Барселоны» Серхи Роберто может остаться в своей команде на следующий сезон. По информации от Diario AS, воспитанник «сине-гранатовых» добьётся автоматического продления соглашения, если сыграет определённое количество матчей.

В то же время источник сообщает, что положение Роберто, скорее всего, не изменится в обозримом будущем. Серхи не является игроком основы и вряд ли достигнет необходимого числа матчей для продления контракта.

Соглашение Роберто с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона. Ранее к футболисту проявлял интерес «Интер» Майами.