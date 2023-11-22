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Серхи Роберто может остаться в «Барселоне», если проведёт определённое количество матчей

22 Ноября 2023 • 16:48 Комментировать (1)
Райо Вальекано
...
Барселона
25.11 16:00

Капитан каталонской «Барселоны» Серхи Роберто может остаться в своей команде на следующий сезон. По информации от Diario AS, воспитанник «сине-гранатовых» добьётся автоматического продления соглашения, если сыграет определённое количество матчей.

В то же время источник сообщает, что положение Роберто, скорее всего, не изменится в обозримом будущем. Серхи не является игроком основы и вряд ли достигнет необходимого числа матчей для продления контракта.

Соглашение Роберто с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона. Ранее к футболисту проявлял интерес «Интер» Майами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто

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Комментарии (1)
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simon01
22 Ноября 2023 в 16:59
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