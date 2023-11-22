Беллингем всё ещё под сомнением на матч с «Кадисом»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллинегм всё ещё под сомнением на матч против «Кадиса», который состоится в рамках ближайшего тура чемпионата Испании в воскресенье.

По информации от издания Marca, англичанин всё ещё испытывает боль в плече. Медицинскому штабу ещё предстоит решить, стоит ли выпускать Беллингема на поле в воскресенье. В то же время другой полузащитник «Реала» в лице Дани Себальоса должен быть готов к игре с «Кадисом».

Беллингем является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша чемпионата Испании. На счету футболиста 10 голов и 2 результативные передачи в Ла Лиге в 11 поединках.