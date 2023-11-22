Деку: «Заменить Гави невозможно»

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку дал понять, что клуб не будет искать футболиста на замену полузащитнику Гави. Напомним, испанский хавбек недавно получил травму крестообразных связок колена, из-за чего вылетел до конца сезона.

«Заменить Гави невозможно. На рынке попросту не существует игроков с такими же навыками и менталитетом. Ошибочно думать о том, что мы можем заменить Гави. Мы не сможем найти ему замену в январе», – цитирует Деку журналист Фабрицио Романо.

Напомним, «Барселону» ранее связывали с такими игроками, как Тьяго Алькантара, Гидо Родригес и Джовани ло Чельсо. Тем не менее, по словам Деку, руководство не будет искать нового полузащитника в январе.