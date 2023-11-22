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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Тебас покинет пост главы Ла Лиги, чтобы побороться за него снова

22 Ноября 2023 • 15:41 Комментировать

Хавьер Тебас покинет пост президента испанской Ла Лиги, чтобы объявить о новых выборах. Об этом рассказывает Transfer News Live со ссылкой на El Partidazo de COPE.

Отмечается, что идея Тебаса заключается в том, чтобы снова баллотироваться на пост главы Ла Лиги.

Стоит сказать, что Хавьер Тебас возглавляет Ла Лигу уже больше 10 лет – впервые он выиграл выборы весной 2013 года.

В испанской Ла Лиге позади тринадцать туров. На текущий момент неожиданным лидером чемпионата является «Жирона», набравшая 34 очка из 39 возможных. Второе место с 32 баллами занимает «Реал», тройку с 30 очками замыкает «Барселона».

Действующим чемпионом Ла Лиги является «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Ла Лига Хавьер Тебас
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