Тчуамени должен вернуться в строй к середине декабря

Названы сроки восстановления полузащитника мадридского «Реала» Орельена Тчуамени. Как сообщает Diario AS, французский опорник вернётся в строй к середине декабря.

Напомним, Тчуамени получил свою травму в выездном матче против каталонской «Барселоны» в рамках чемпионата Испании, который состоялся 30 октября. Ожидается, что до конца года Орельен должен выйти на поле.

В нынешнем сезоне Тчуамени провёл одиннадцать матчей в испанской Ла Лиге, где записал на свой актив один забитый гол. Футболист проводит свою вторую кампанию в составе мадридского «Реала» после перехода из «Монако» летом 2022 года.