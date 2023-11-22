«Реал» и «Барселона» интересуются 16-летним талантом из Бразилии

Мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» положили глаз на нападающего «Палмейраса» Эстевао Виллиана. По информации от журналиста Хорхе Пикона, гранды Ла Лиги всерьёз нацелились на 16-летнего вундеркинда.

Источник сообщает, что скаут «Реала» Джуни Калафат достаточно давно знает игрока и слышал о Виллиане только положительные вещи. Если футболист продолжит прогрессировать, мадридский клуб вскоре начнёт работу над трансфером.

Напомним, по правилам ФИФА южноамериканские футболисты могут переезжать в Европу только по достижению совершеннолетия. «Реал» год назад приобрёл Эндрика, который присоединится к команде только следующим летом.