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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне хочет подписать испанского полузащитника в «Атлетико»

22 Ноября 2023 • 12:55 Комментировать

Полузащитник «Жироны» Алеш Гарсия попал в сферу интересов мадридского «Атлетико». По данным Todofichajes, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне лично настаивает на подписании игрока. Аргентинский специалист считает, что Алеш сможет усилить среднюю линию команды.

Ранее в прессе сообщалось, что в трансфере Алеша также заинтересована каталонская «Барселона».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 26-летний полузащитник провел 13 поединков, в которых отметился тремя голами и четырьмя ассистами. Трудовой договор футболиста с «Жироной» рассчитан до лета 2026 года.

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Атлетико Мадрид Диего Симеоне Алеш Гарсия ещё теги
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