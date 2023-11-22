Симеоне хочет подписать испанского полузащитника в «Атлетико»

Полузащитник «Жироны» Алеш Гарсия попал в сферу интересов мадридского «Атлетико». По данным Todofichajes, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне лично настаивает на подписании игрока. Аргентинский специалист считает, что Алеш сможет усилить среднюю линию команды.

Ранее в прессе сообщалось, что в трансфере Алеша также заинтересована каталонская «Барселона».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 26-летний полузащитник провел 13 поединков, в которых отметился тремя голами и четырьмя ассистами. Трудовой договор футболиста с «Жироной» рассчитан до лета 2026 года.