Стало известно, когда Кепа вернётся после травмы

Голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага пропустит ближайшие два матча своей команды. Вратарь не примет участие в поединках чемпионата Испании с «Кадисом» и «Гранадой», а также не сыграет с «Наполи» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Журналист Мигель Анхель Диас сообщает, что Кепа должен вернуться в строй 9 декабря, когда «королевский клуб» отправится на выезд к «Бетису» в рамках испанской Ла Лиги.

При отсутствии Кепы роль первого номера «Реала» будет исполнять украинец Андрей Лунин. Напомним, Тибо Куртуа пока продолжает восстанавливаться после травмы крестообразных связок колена.