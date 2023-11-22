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Чемпионат Испании. Ла Лига

Маркос Алонсо хочет чаще играть, но уход из «Барселоны» в январе маловероятен

22 Ноября 2023 • 11:54 Комментировать
Райо Вальекано
...
Барселона
25.11 16:00

Защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо недоволен количеством получаемой игровой практики. 32-летний испанец в нынешнем розыгрыше Ла Лиги провёл всего 4 матча, где отыграл суммарно 160 минут.

По информации от издания Marca, Алонсо был бы не против покинуть «Барселону» в январское трансферное окно. Такой вариант допускается, что считается маловероятным в руководстве «Барселоны». Клуб не хотел бы терять какого-либо игрока посреди сезона.

Отмечается, что Алонсо также не теряет надежд перевернуть ситуацию и завоевать доверие главного тренера Хави Эрнандеса до конца сезона. Напомним, контракт Маркоса с «Барселоной» истекает следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Маркос Алонсо

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