Маркос Алонсо хочет чаще играть, но уход из «Барселоны» в январе маловероятен

Защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо недоволен количеством получаемой игровой практики. 32-летний испанец в нынешнем розыгрыше Ла Лиги провёл всего 4 матча, где отыграл суммарно 160 минут.

По информации от издания Marca, Алонсо был бы не против покинуть «Барселону» в январское трансферное окно. Такой вариант допускается, что считается маловероятным в руководстве «Барселоны». Клуб не хотел бы терять какого-либо игрока посреди сезона.

Отмечается, что Алонсо также не теряет надежд перевернуть ситуацию и завоевать доверие главного тренера Хави Эрнандеса до конца сезона. Напомним, контракт Маркоса с «Барселоной» истекает следующим летом.