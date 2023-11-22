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Гюндоган – о поражении от сборной Австрии: «Хуже быть уже не может»

22 Ноября 2023 • 10:58 Комментировать

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче от Австрии (0:2). Напомним, в предыдущей товарищеской игре подопечные Юлиана Нагельсманна проиграли 2:3 сборной Турции.

«Испытываем большое разочарование. Мы упростили австрийцам создание моментов. Мы должны быть честны, дело не только в защите. Хуже быть уже не может. Возможно, это единственный позитивный момент из сегодняшнего матча», – сказал Гюндоган в интервью ZDF.

В последних десяти товарищеских матчах в рамках подготовки к домашнему чемпионату Европы, сборная Германии одержала лишь две победы.

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Барселона Сборная Германии Илкай Гюндоган ещё теги
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