Гюндоган – о поражении от сборной Австрии: «Хуже быть уже не может»

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче от Австрии (0:2). Напомним, в предыдущей товарищеской игре подопечные Юлиана Нагельсманна проиграли 2:3 сборной Турции.

«Испытываем большое разочарование. Мы упростили австрийцам создание моментов. Мы должны быть честны, дело не только в защите. Хуже быть уже не может. Возможно, это единственный позитивный момент из сегодняшнего матча», – сказал Гюндоган в интервью ZDF.

В последних десяти товарищеских матчах в рамках подготовки к домашнему чемпионату Европы, сборная Германии одержала лишь две победы.