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В «Атлетико» обеспокоены игрой Фелиша за «Барселону»

22 Ноября 2023 • 03:31 Комментировать
Райо Вальекано
...
Барселона
25.11 16:00

Будущее нападающего Жоау Фелиша, арендованного «Барселоной» у мадридского «Атлетико», остаётся загадкой.

Португалец не забил ни одного гола в последних 11 матчах за «сине-гранатовых», и в «Атлетико» обеспокоены формой игрока, докладывает Marca. «Матрасники» рассчитывают выручить порядка 70-80 млн евро от продажи Фелиша следующим летом, но сделать это будет крайне затруднительно, если форвард не начнёт вновь показывать яркую игру. Весьма вероятно, что мадридцам придётся согласиться на повторную аренду по окончании сезона, если не произойдёт кардинальных изменений.

В активе Жоау Фелиша в общей сложности три забитых мяча и три ассиста в 14 матчах за «Барселону».

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