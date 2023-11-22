Пьянич назвал игрока «Барселоны», который нравится ему больше всех

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич в своей карьере успел поиграть за каталонскую «Барселону», но когда у руля клуба встал Хави Эрнандес, ему ненавязчиво указали на дверь - и теперь игрок выступает в ОАЭ. Тем не менее, он следит за положением вещей в своем бывшем клубе и выделил игрока, который нравится ему больше всех:

- Меня впечатляет Педри, у него большой талант. Мы с ним поработали вместе, скромный, постоянно работающий над собой парень. Я думаю, что его ждет прекрасная карьера в «Барселоне», - цитирует слова Пьянича итальянское новостное агентство ITASportPress.

Пьянич выступал за «Барсу» с 2020 по 2022 год.