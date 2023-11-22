​Пьянич не жалеет о выступлениях в «Барселоне»

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич несколько лет назад выступал в составе «Барселоны», хотя на поле появлялся нечасто. Тем не менее, выступающий сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах в клубе «Шарджа» игрок не жалеет о том трансфере:

- Переезд в Испанию я оцениваю сугубо положительно. Мне нужно было попробовать что-то новое. Нельзя сидеть все время в зоне комфорта, надо искать новый вызов, - цитирует слова полузащитника итальянское новостное агентство ITASportPress.

Пьянич выступал за «Барселону» с 2020 по 2022 год, с приходом в клуб наставника Хави Эрнандеса он перестал входить в игровые планы.