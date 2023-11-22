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​Пьянич не жалеет о выступлениях в «Барселоне»

22 Ноября 2023 • 02:31 Комментировать

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич несколько лет назад выступал в составе «Барселоны», хотя на поле появлялся нечасто. Тем не менее, выступающий сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах в клубе «Шарджа» игрок не жалеет о том трансфере:

- Переезд в Испанию я оцениваю сугубо положительно. Мне нужно было попробовать что-то новое. Нельзя сидеть все время в зоне комфорта, надо искать новый вызов, - цитирует слова полузащитника итальянское новостное агентство ITASportPress.

Пьянич выступал за «Барселону» с 2020 по 2022 год, с приходом в клуб наставника Хави Эрнандеса он перестал входить в игровые планы.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Миралем Пьянич
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