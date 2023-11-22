Экс-игрок сборной Уругвая: «У Вальверде было сверхвыгодное предложение из Саудовской Аравии»

Бывший голкипер сборной Уругвая Хосе Кампанья рассказал, как Федерико Вальверде мог продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

25-летний хавбек мадридского «Реала» недавно заключил со своим клубом новый контракт – сделка рассчитана до 2029 года. По словам голкипера Кампаньи, звёздный игрок ранее отказался от переезда в Саудовскую Аравию.

«В этом году Вальверде получил сверхвыгодное предложение из Саудовской Аравии, но отклонил его, поскольку думает только о «Реале», – цитирует Diario AS Кампанью, выступающего за саудовский «Эр-Рияд».

Минувшим летом слухи также связывали Федерико Вальверде с возможным переходом в один из клубов Английской премьер-лиги.