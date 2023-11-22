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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кесси: «Надеюсь, в этом сезоне «Барселона» снова выиграет трофеи»

22 Ноября 2023 • 00:04 Комментировать
Райо Вальекано
...
Барселона
25.11 16:00

Полузащитник «Аль-Ахли» Франк Кесси пожелал успехов «Барселоне», за которую выступал в недавнем прошлом.

26-летний ивуарийский футболист провёл в стане «сине-гранатовых» один год, после чего переехал в Саудовскую Аравию.

«Думаю, сейчас у «Барселоны» хороший состав, много качественных игроков. Есть и молодые футболисты с огромным потенциалом – например, Ламин Ямаль. Уровень команды очень высок, и я надеюсь, что в этом сезоне «Барселона» снова выиграет трофеи», – цитирует Barca Universal Кесси.

В составе «Барселоны» Франк Кесси стал чемпионом Испании и победителем испанского Суперкубка в сезоне-2022/23.

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