​«Реал» порадовал фанатов фотографией Беллингема

Из-за повреждения плеча полузащитник Джуд Беллингем пропустил несколько последних матчей «Реала» и сборной Англии. Впрочем, английский футболист активно тренируется – пресс-служба «сливочных» опубликовала соответствующую фотографию в социальных сетях.

Фото Беллингема с тренировки не может не радовать фанатов «Реала». Судя по всему, Джуд имеет шансы сыграть в ближайшем матче чемпионата Испании против «Кадиса», который пройдёт 26 ноября.

В 14 матчах сезона 2023/2024 Джуд Беллингем записал на свой счёт 13 голов и три результативных паса на партнёров.