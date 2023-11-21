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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» порадовал фанатов фотографией Беллингема

21 Ноября 2023 • 23:42 Комментировать
Кадис
...
Реал Мадрид
26.11 20:30

Из-за повреждения плеча полузащитник Джуд Беллингем пропустил несколько последних матчей «Реала» и сборной Англии. Впрочем, английский футболист активно тренируется – пресс-служба «сливочных» опубликовала соответствующую фотографию в социальных сетях.

Фото Беллингема с тренировки не может не радовать фанатов «Реала». Судя по всему, Джуд имеет шансы сыграть в ближайшем матче чемпионата Испании против «Кадиса», который пройдёт 26 ноября.

В 14 матчах сезона 2023/2024 Джуд Беллингем записал на свой счёт 13 голов и три результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем

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