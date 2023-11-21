Хави придумал, как заменить Гави без трансферов

«Барселоне» придётся обходиться без травмированного Гави до конца текущего сезона.

Юный хавбек повредил крестообразные связки в матче сборной Испании против Грузии – его возвращение на поле, по прогнозам, состоится лишь в следующем сезоне. Если верить слухам, «Барселона» может рассмотреть различные опции усиления средней линии на трансферном рынке, однако, по сведениям журналиста Хави Мигеля, у рулевого Хави Эрнандеса есть и другие решение. Согласно источнику, после травмы Гави в полузащиту будет переведён профильный вингер Рафинья Диас, эпизодически игравший в роли «восьмёрки» в прошлом.