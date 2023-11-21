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​«Вильярреал» нацелился на игрока «Реала» слухи

21 Ноября 2023 • 23:26 Комментировать

«Вильярреал» изучает возможности по усилению состава. Как сообщает TodoFichajes, «подводники» нацелены на трансфер полузащитника Дани Себальоса из «Реала». Марселино, который возглавил «Вильярреал» совсем недавно, считает, что Себальос идеально впишется в его игровую систему.

В настоящий момент 27-летний Себальос получает мало игрового времени в «Реале», поэтому он может быть заинтересован в смене клубной прописки. При этом в «Вильярреале» осознают, что провернуть трансфер зимой будет сложно.

Отмечается, что стоимость трансфера Дани Себальоса может составить около 15 миллионов евро.

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