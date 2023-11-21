Кесси: «Скучаю по «Камп Ноу»

Полузащитник «Аль-Ахли» Франк Кесси признался, что скучает по атмосфере домашних матчей «Барселоны».

Ивуарийский футболист провёл в каталонском клубе всего один сезон: в июле 2022 года он перебрался из «Милана» в качестве свободного агента, а в августе 2023 был продан в саудовский «Аль-Ахли» за 12,5 млн евро.

«Мне не хватает той поддержки, что я получал от болельщиков «Барселоны» на «Камп Ноу». Играть на стадионе, вмещающем почти 100 тысяч человек... Думаю, в Европе таких не так много. Конечно, я скучаю по «Камп Ноу», – приводит Barca Universal слова 26-летнего хавбека, отыгравшего 43 матча за команду Хави Эрнандеса.