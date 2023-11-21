Кепа пропустит следующий матч «Реала»

Голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага не появится на поле в предстоящем матче Ла Лиги против «Кадиса».

29-летний футболист, арендованный у «Челси», повредил бедро перед матчем Лиги чемпионов против «Браги». Как сообщается в обновлённом отчёте Marca, Кепа не сыграет в ближайшем поединке «сливочных» против «Кадиса», который состоится в рамках Ла Лиги 26 ноября. Участие полузащитников Джуда Беллингема и Дани Себальоса также находится под вопросом.

Кепа Аррисабалага провёл в воротах «Реала» 13 матчей, пропустив десять голов.

Команда Карло Анчелотти занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, на два очка отставая от лидирующей «Жироны».