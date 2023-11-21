В «Барселоне» ожидают, что полузащитник Гави сможет вернуться в строй лишь в сентябре следующего года.

19-летний футболист получил травму в недавнем матче отбора на Евро-2024 за сборную Испании против Грузии. Как выяснилось позднее, хавбек повредил крестообразные связки. По сведениям журналиста Хави Мигеля, в «Барселоне» считают, что наиболее реалистичная дата возвращения Гави – сентябрь. В клубе не хотят форсировать восстановление игрока – он должен приступить к работе лишь тогда, когда будет полностью готов.

В нынешнем сезоне Гави успел провести 15 матчей за «Барселону», в которых дважды отметился голом и однажды ассистировал товарищам по команде.