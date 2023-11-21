Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может пропустить предстоящую игру команды с «Райо Вальекано».
Напомним, ранее футболист получил повреждение в расположении сборной Германии и вернулся в клуб. Сообщалось, что в ходе медобследования у тер Штегена не было выявлено серьезных проблем.
По информации Mundo Deportivo, во вторник, 21 ноября, голкипер пропустил тренировку, что ставит под сомнения его возможное участие в матче против «Райо Вальекано».
В нынешнем сезоне тер Штеген провел 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.
Встреча «Райо Вальекано» и «Барселоны» состоится 25 ноября. Игра 14-го тура Ла Лиги должна будет стартовать в 16:00 по мск.
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