​Два игрока «ПСЖ» - на радаре «Барселоны»

Гави в конце прошлой недели получил серьёзную травму колена и вылетел до конца сезона. В прессе появляется разная информация по поводу того, будет ли «Барселона» искать нового полузащитника в зимнее трансферное окно. Если верить Mundo Deportivo, потенциальными кандидатами для «сине-гранатовых» являются Фабиан Руис и Карлос Солер. Оба футболиста сейчас представляют «ПСЖ».

27-летний Руис оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 30 миллионов евро, а 26-летний Солер – в 20 миллионов евро.

На текущий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.