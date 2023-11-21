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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Два игрока «ПСЖ» - на радаре «Барселоны»

21 Ноября 2023 • 20:37 Комментировать

Гави в конце прошлой недели получил серьёзную травму колена и вылетел до конца сезона. В прессе появляется разная информация по поводу того, будет ли «Барселона» искать нового полузащитника в зимнее трансферное окно. Если верить Mundo Deportivo, потенциальными кандидатами для «сине-гранатовых» являются Фабиан Руис и Карлос Солер. Оба футболиста сейчас представляют «ПСЖ».

27-летний Руис оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 30 миллионов евро, а 26-летний Солер – в 20 миллионов евро.

На текущий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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