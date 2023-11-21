«Барселона» не станет вести поиски полузащитника из-за травмы Гави, который порвал крестообразную связку в матче сборной Испании.

Как утверждает Marca, в стане «сине-гранатовых» не видят смысла в подписании нового футболиста в центральную линию. Сообщается, что «Барселона» верит в прогресс 20-летнего Фермина Лопеса.

Напомним, Гави получил серьезную травму в матче против сборной Грузии в рамках отборочного цикла чемпионата Европы – 2024. По данным СМИ, хавбек не сыграет до конца нынешнего сезона и рискует пропустить предстоящий Евро, который состоится в Германии следующим летом.