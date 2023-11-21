Президент «Реала» поддержал Гави, который рискует пропустить Евро-2024

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес связался с полузащитником «Барселоны» Испании Гави, который порвал крестообразную связку в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2024 с Грузией (3:1).

Как сообщает Cadena COPE, Перес отправил личное письмо Гави от имени клуба, чтобы выразить свою поддержку 19-летнему футболисту.

Ранее появилась информация, что на восстановление Гави уйдет от семи до девяти месяцев. Стоит сказать, что из-за травмы хавбек рискует пропустить Евро-2024, которое стартует 14 июня в Германии и продлится до 14 июля.

Добавим, что Испания досрочно вышла из своей группы на чемпионат Европы. Компанию испанцам составила сборная Шотландии, а Норвегия, Грузия и Кипр не смогли отобраться на турнир.