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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Реала» поддержал Гави, который рискует пропустить Евро-2024

21 Ноября 2023 • 18:22 Комментировать
Испания
3:1
Грузия

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес связался с полузащитником «Барселоны» Испании Гави, который порвал крестообразную связку в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2024 с Грузией (3:1).

Как сообщает Cadena COPE, Перес отправил личное письмо Гави от имени клуба, чтобы выразить свою поддержку 19-летнему футболисту.

Ранее появилась информация, что на восстановление Гави уйдет от семи до девяти месяцев. Стоит сказать, что из-за травмы хавбек рискует пропустить Евро-2024, которое стартует 14 июня в Германии и продлится до 14 июля.

Добавим, что Испания досрочно вышла из своей группы на чемпионат Европы. Компанию испанцам составила сборная Шотландии, а Норвегия, Грузия и Кипр не смогли отобраться на турнир.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Флорентино Перес Гави ещё теги

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