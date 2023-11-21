Экс-игрок «Барселоны»: Беллингем не заслужил награды Golden Boy

Бывший футболист «Барселоны» Христо Стоичков не согласен с тем, что полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем стал победителем в номинации Golden Boy.

«Заслуженно ли победил Беллингем? Нет. Я не оспариваю его ценность, он один из сильнейших талантов в мире, это высококлассный футболист. Ему принадлежит будущее, но что он выиграл в 2023 году? Ничего», — заявил Стоичков Diario Sport.

В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и стал автором трех результативных передач.

26 ноября «Реал» на выезде встретится с «Кадисом». Беллингем может принять участие в игре, не смотря на полученную ранее травму.

Беллингем выиграл награду Golden Boy

Беллингем хочет сыграть с «Кадисом»