Беллингем хочет сыграть с «Кадисом»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем готов помочь своей команде в предстоящем матче против «Кадиса».

Как утверждает журналист Эду Агирре, хавбек «сливочных» очень хочет выйти на поле в игре с «Кадисом», не смотря на свою текущую форму. По информации источника, «Реал», скорее всего, пойдет на такой рискованный шаг из-за текущей ситуации в команде. Отметим, что сейчас в лазарете клуба находятся сразу несколько ключевых футболистов.

В этом сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 13 мячей и записал в свой актив три голевые передачи.