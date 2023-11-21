«Реал» доволен прогрессом Рафы Марина в «Алавесе»

Мадридский «Реал» очень доволен выступлениями центрального защитника Рафы Марина в этом сезоне на правах аренды за «Алавес». Напомним, воспитанник «сливочных» перебрался в новую команду минувшим летом.

По информации от издания Diario AS, Марин произвёл настолько хорошее впечатление на руководство «Реала», что его теперь хотят оставить в команде на следующий сезон.

Напомним, Марин ранее был интересен другим европейским топ-клубам, включая лондонский «Челси». В нынешнем сезоне Рафа провёл 10 матчей в чемпионате Испании, где не отметился ни одним результативным действием.