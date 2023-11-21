Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» доволен прогрессом Рафы Марина в «Алавесе»

21 Ноября 2023 • 16:09 Комментировать
Алавес
...
Гранада
24.11 23:00

Мадридский «Реал» очень доволен выступлениями центрального защитника Рафы Марина в этом сезоне на правах аренды за «Алавес». Напомним, воспитанник «сливочных» перебрался в новую команду минувшим летом.

По информации от издания Diario AS, Марин произвёл настолько хорошее впечатление на руководство «Реала», что его теперь хотят оставить в команде на следующий сезон.

Напомним, Марин ранее был интересен другим европейским топ-клубам, включая лондонский «Челси». В нынешнем сезоне Рафа провёл 10 матчей в чемпионате Испании, где не отметился ни одним результативным действием.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Алавес Рафа Марин ещё теги

Новости по матчу

Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛАВЕС ГРАНАДА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 21 Ноября
16:26 · Испания. Ла Лига
Беллингем хочет сыграть с «Кадисом»
16:09 · Испания. Ла Лига
«Реал» доволен прогрессом Рафы Марина в «Алавесе»
15:43 · Англия. Премьер-лига
Гризманн не намерен переходить в «Манчестер Юнайтед»
15:01 · Англия. Премьер-лига
Хави составил список из игроков, которые могут заменить Гави
14:46 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» рассматривает вариант с трансфером Алькантары в январе
13:57 · Англия. Премьер-лига
Куртуа и Доннарумма - в списке претендентов на награду лучшему вратарю года
13:52 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не намерен менять Луиса Диаса на Рафинью
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Бавария» нацелились на аргентинца, выигравшего ЧМ-2022
12:53 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола и Анчелотти - в списке претендентов на приз лучшему тренеру года
12:50 · Испания. Ла Лига
Хави останется в «Барселоне» минимум до конца сезона
12:44 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может продать Бальде в обозримом будущем
12:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Барселона» претендуют на звание лучшего клуба года
12:25 · Англия. Премьер-лига
Месси, Роналду и Холанн - в числе претендентов на звание игрока года по версии Globe Soccer Awards
11:29 · Испания. Ла Лига
Жирков: «Наверное, Захарян правильно сделал, что поехал в «Реал Сосьедад»
10:44 · Испания. Ла Лига
Известен результат медобследования тер Штегена
Все новости
Рекомендуем