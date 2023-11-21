Хави останется в «Барселоне» минимум до конца сезона

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес сохранит свою работу минимум до конца сезона. Как сообщает издание Sport, руководство «сине-гранатовых» не собирается увольнять специалиста посреди кампании.

Источник сообщает, что в конце сезона руководство «Барселоны» оценит результаты и на их основе примет решение по будущему Хави. Напомним, недавно Эрнандес продлил контракт с «сине-гранатовыми» до лета 2025 года, но в конце сезона тренер может быть уволен, даже несмотря на срок соглашения.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» начинает сомневаться в Хави. Команда в данный момент идёт на третьем месте в чемпионате Испании.