«Барселона» может продать Бальде в обозримом будущем

Каталонская «Барселона» рассматривает вариант с продажей левого защитника Алехандро Бальде в обозримом будущем. По информации от издания Sport, перед подписанием нового контракта агент футболиста Жорже Мендеш заверил руководство «Барселоны», что если клубу понадобится крупный доход, его может принести продажа Бальде.

Сообщается, что в данный момент «Барселона» не рассматривает вариант с продажей испанца, но в обозримом будущем всё может изменится, если клубу понадобится крупный доход. При этом в «Барселоне» уже знают, что одна из команд Английской премьер-лиги готова выложить за Бальде астрономическую сумму.