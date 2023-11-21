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Чемпионат Испании. Ла Лига

Жирков: «Наверное, Захарян правильно сделал, что поехал в «Реал Сосьедад»

21 Ноября 2023 • 11:29 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Севилья
26.11 18:15

Бывший игрок «Челси» Юрий Жирков поделился мнением о перспективах российского полузащитника Арсена Захаряна в составе «Реал Сосьедада».

Напомним, 20-летний футболист перешёл в испанский клуб минувшим летом из «Динамо». В составе «Реал Сосьедада» Захарян успел провести 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

«Он решил поехать. Наверное, правильно сделал. У Захаряна есть агент, который ему поможет. Арсен получает минуты, выходит в старте, будем следить», — приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

Свой ближайший матч «Реал Сосьедад» проведёт 26 ноября против «Севильи». Начало этой встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.

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