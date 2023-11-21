Жирков: «Наверное, Захарян правильно сделал, что поехал в «Реал Сосьедад»

Бывший игрок «Челси» Юрий Жирков поделился мнением о перспективах российского полузащитника Арсена Захаряна в составе «Реал Сосьедада».

Напомним, 20-летний футболист перешёл в испанский клуб минувшим летом из «Динамо». В составе «Реал Сосьедада» Захарян успел провести 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

«Он решил поехать. Наверное, правильно сделал. У Захаряна есть агент, который ему поможет. Арсен получает минуты, выходит в старте, будем следить», — приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

Свой ближайший матч «Реал Сосьедад» проведёт 26 ноября против «Севильи». Начало этой встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.