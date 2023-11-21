Известен результат медобследования тер Штегена

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прошел медобследование после повреждения, полученного в расположении сборной Германии. Как информирует газета Marca, у вратаря не выявлены серьезные проблемы со здоровьем.

Вполне вероятно, что Марк-Андре сможет принять участие в ближайшем поединке своей команды против «Райо Вальекано», который запланирован на 25 ноября. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании 31-летний вратарь провел 13 поединков, в которых пропустил 13 мячей. В шести играх немец сохранил свои ворота на замке.