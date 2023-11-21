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Чемпионат Испании. Ла Лига

Два игрока «Реала» поддержали Гави, получившего тяжёлую травму

21 Ноября 2023 • 10:33 Комментировать

Форвард мадридского «Реала» Хоселу и его одноклубник Дани Карвахаль высказались в поддержку полузащитника каталонской «Барселоны» Гави, получившего травму крестообразных связок в поединке за национальную сборную Испании.

«Соперники и коллеги, но прежде всего люди. Ты вернешься еще сильнее. Удачи тебе», - написал в соцсетях Карвахаль.

«Эта победа была хуже поражения. Ты отличный парень, который преодолеет эту неудачу. Не расстраивайся. Мы тебя поддерживаем», - говорится в публикации Хоселу.

Ранее стало известно, что из-за травмы полузащитник пропустит остаток нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Хоселу Даниэль Карвахаль Гави ещё теги
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