Пике отреагировал на серьёзную травму Гави

Экс-защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике прокомментировал травму полузащитника «сине-гранатовых» Гави.

«Гави очень не повезло. Ему не стоит торопиться с возвращением. Я был на его месте, поэтому прекрасно понимаю ситуацию. Понятно, что ему не хочется пропускать матчи, он мечтает поехать на чемпионат Европы. Однако я советую ему возвращаться только тогда, когда он будет здоров на 100 процентов. У него еще вся карьера впереди», - передает слова Пике AS.

Напомним, что Гави травмировал крестообразные связки колена во время поединка отбора Евро-2024 против сборной Грузии. Игрок пропустит остаток сезона.