Де Йонг вернулся в общую группу «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг вернулся в общую группу команды, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, де Йонг будет готов к матчу 14-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано», который состоится 25 ноября на домашней арене команды из Мадрида.

Напомним, нидерландский футболист восстанавливался после травмы, которую он получил в матче чемпионата Испании против «Сельты».

После 13 туров текущего розыгрыша чемпионата Испании «Барселона» расположилась на третьем месте в турнирной таблице, набрав 30 очков. От лидирующей «Жироны» «сине-гранатовые» сейчас отстают на четыре балла.