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Чемпионат Испании. Ла Лига

Де Йонг вернулся в общую группу «Барселоны»

21 Ноября 2023 • 09:31 Комментировать
Райо Вальекано
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Барселона
25.11 16:00

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг вернулся в общую группу команды, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, де Йонг будет готов к матчу 14-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано», который состоится 25 ноября на домашней арене команды из Мадрида.

Напомним, нидерландский футболист восстанавливался после травмы, которую он получил в матче чемпионата Испании против «Сельты».

После 13 туров текущего розыгрыша чемпионата Испании «Барселона» расположилась на третьем месте в турнирной таблице, набрав 30 очков. От лидирующей «Жироны» «сине-гранатовые» сейчас отстают на четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг

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