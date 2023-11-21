Маттеус раскрыл причину успеха Беллингема в «Реале»

Экс-защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус высказался об игре полузащитника Джуда Беллингема за мадридский «Реал».

«В «Реале» Джуд играет иначе, чем в Дортмунде. В «Боруссии» он был главным лидером и постоянно находился под давлением. В «Реале» же, кроме него, есть много звезд. Поэтому ему проще играть в Мадриде, где одноклубники снимают с него груз лидерства», - передает слова немца Talksport.

Беллингем стал игроком «Реала» минувшим летом за 103 миллиона евро. В текущем сезоне 20-летний англичанин провел 14 поединков, забил 13 мячей и сделал три голевые передачи.