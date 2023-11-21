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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может вернуть Пабло Торре из «Жироны»

21 Ноября 2023 • 02:13 Комментировать

Потери в стане «Барселоны» - полузащитник Гави получил травму, и теперь наставнику команды Хави Эрнандесу срочно нужно укомплектовать позицию. Выходом может стать возвращение сданного в аренду другому каталонскому клубу, «Жироне», Пабло Торре.

Руководство «Барсы» сдавало его в аренду, надеясь на то, что у него будет стабильная игровая практика, но это не совсем так. И в таком случае Торре может вернуться уже в январе, во время следующего трансферного окна.

В своем следующем матче в рамках чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Райо Вальекано», это случится 25 ноября.


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