Коке рассказал, почему Гризманн занял 19-е место в голосовании за «Золотой мяч»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке положительно оценил игру Антуана Гризманна на фоне низкого места француза в голосовании за «Золотой мяч».

«Я считаю, что Гризманн не был выше в рейтинге «Золотого мяча», потому что он играет за «Атлетико». В прошлом сезоне он был лучшим игроком в Ла Лиге и в этом году он опять лучший. Голосую не я, но это правда, что если бы он играл за другую команду, он бы получил большее признание», - приводит слова хавбека Marca.

По итогам голосования награду от France Football в 2023 году получил Лионель Месси. Гризманн занял 19-е место.