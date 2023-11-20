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Чемпионат Испании. Ла Лига

Коке рассказал, почему Гризманн занял 19-е место в голосовании за «Золотой мяч»

20 Ноября 2023 • 16:48 Комментировать

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке положительно оценил игру Антуана Гризманна на фоне низкого места француза в голосовании за «Золотой мяч».

«Я считаю, что Гризманн не был выше в рейтинге «Золотого мяча», потому что он играет за «Атлетико». В прошлом сезоне он был лучшим игроком в Ла Лиге и в этом году он опять лучший. Голосую не я, но это правда, что если бы он играл за другую команду, он бы получил большее признание», - приводит слова хавбека Marca. 

По итогам голосования награду от France Football в 2023 году получил Лионель Месси. Гризманн занял 19-е место.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Золотой Мяч Антуан Гризманн Коке ещё теги
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