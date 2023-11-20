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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Названы сроки восстановления Гави – игрок «Барселоны» порвал «кресты»

20 Ноября 2023 • 16:47 Комментировать

«Барселона» в понедельник подтвердила, что полузащитник Гави получил серьёзную травму колена. Как известно, 19-летний футболист травмировался в воскресном матче между сборными Испании и Грузии.

Как сообщает в социальных сетях журналист Хави Мигель, на восстановление от травмы Гави понадобится от семи до девяти месяцев. Таким образом, полузащитник пропустит не только оставшуюся часть сезона, но и чемпионат Европы. Кроме того, Гави не сможет представить Испанию на футбольном турнире Олимпиады.

На текущий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги.

​«Барселона» назвала диагноз Гави

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави
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