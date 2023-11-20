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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» назвала диагноз Гави

20 Ноября 2023 • 14:45 Комментировать

Полузащитник Гави получил травму в воскресном матче сборной Испании против Грузии (3:1). «Барселона» на своём официальном сайте обнародовала пресс-релиз по итогам обследования, которое прошёл 19-летний футболист.

«У него полный разрыв передней крестообразной связки правого колена и связанная с этим травма латерального мениска», - говорится в сообщении «сине-гранатовых».

В ближайшие дни Гави перенесёт хирургическое вмешательство, после чего «Барселона» обещает поделиться новостями.

«Барселона» не называет сроки восстановления Гави, но ясно, что в этом сезоне полузащитник сыграть не сможет.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави
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