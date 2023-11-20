Агент Барбоза: «Захарян обязательно заиграет в Испании, у него всё впереди»

Известный португальский агент Паулу Барбоза высказался о перспективах полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

По мнению агента, 20-летний футболист сумеет проявить себя в Европе, когда закончится период его адаптации к новой стране.

«Арсен обязательно заиграет в Испании, у него всё впереди — нужно побольше терпения. А талант у Захаряна огромный, сомнений в этом нет», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» прошлым летом из «Динамо». В составе испанского клуба российский футболист успел провести 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями.