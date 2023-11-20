«Барселона» раздумывает над формулой трансфера Субименди

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди является трансферной целью каталонской «Барселоны». По сведениям журналистов Todofichajes, «сине-гранатовые» рассматривают различные варианты подписания 24-летнего опорника.

Каталонцы могут арендовать Субименди в январе, а затем выкупить по завершении сезона. Также «Барса» рассматривает вариант, при котором подождет до лета и затем оформит полноценный трансфер испанца. Трансферная стоимость Мартина оценивается в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 13 матчей в Ла Лиге, забил два мяча и отдал ассист. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.