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«Барселона» раздумывает над формулой трансфера Субименди

20 Ноября 2023 • 12:00 Комментировать

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди является трансферной целью каталонской «Барселоны». По сведениям журналистов Todofichajes, «сине-гранатовые» рассматривают различные варианты подписания 24-летнего опорника.

Каталонцы могут арендовать Субименди в январе, а затем выкупить по завершении сезона. Также «Барса» рассматривает вариант, при котором подождет до лета и затем оформит полноценный трансфер испанца. Трансферная стоимость Мартина оценивается в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 13 матчей в Ла Лиге, забил два мяча и отдал ассист. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад Мартин Субименди трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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