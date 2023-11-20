Угарте может сменить «ПСЖ» на испанский гранд

Уругвайский полузащитник Мануэль Угарте, выступающий за «ПСЖ», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании. По информации Todofichajes, в подписании 22-летнего хавбека заинтересован мадридский «Атлетико».

«Матрасники» рассчитывают оформить аренду опорника в зимнее трансферное окно. Трансферная стоимость Мануэля оценивается в 55 миллионов евро. Его контракт с парижским грандом рассчитан до середины 2028 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Угарте провел восемь поединков, в которых сделал одну результативную передачу и получил желтую карточку.