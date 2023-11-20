Гюндоган может покинуть «Барселону» в любой момент

Полузащитник Илкай Гюндоган может покинуть каталонскую «Барселону» в самое ближайшее время. По сообщениям журналистов Todofichajes, игрок не в полной мере доволен своим положением в стане «сине-гранатовых», а потому готов рассмотреть другие варианты.

Как стало известно источнику, у Гюндогана есть предложение из чемпионата Турции. В услугах 33-летнего немецкого хавбека заинтересован стамбульский «Галатасарай».

Илкай присоединился к «Барселоне» минувшим летом на правах свободного агента. Полузащитник заключил с «сине-гранатовыми» двухлетний трудовой договор. Его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.