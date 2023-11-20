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Роналду или Месси: Эндрик сделал выбор

20 Ноября 2023 • 09:27 Комментировать

Бразильский форвард Эндрик, который в скором будущем перейдет в мадридский «Реал», сделал выбор между аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду.

«Месси – это феномен в футболе. Лео очень крут и в очередной раз стал лучшим в мире. Конечно, Месси – великий игрок, но мне больше нравится Криштиану. Я являюсь давним поклонником Роналду», - передает слова 17-летнего нападающего портал Goal.com.

Напомним, что Месси в этом году выиграл восьмой «Золотой мяч». На счету Роналду пять таких наград.

В настоящий момент аргентинец выступает за «Интер Майами», а Криштиану является игроком «Аль-Насра».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Лионель Месси Эндрик ещё теги
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