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Чемпионат Испании. Ла Лига

Витсель выбрал между «Атлетико» и Саудовской Аравией

20 Ноября 2023 • 09:16 Комментировать

Хавбек мадридского «Атлетико» Аксель Витсель может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям журналиста, 34-летний бельгийский полузащитник получил предложение, однако решил остаться в Испании. Аксель рассчитывает подписать новое трудовое соглашение с «матрасниками».

Витсель пополнил ряды мадридского коллектива летом прошлого года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 поединках за «Атлетико», в которых отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Аксель Витсель
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