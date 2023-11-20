Витсель выбрал между «Атлетико» и Саудовской Аравией

Хавбек мадридского «Атлетико» Аксель Витсель может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям журналиста, 34-летний бельгийский полузащитник получил предложение, однако решил остаться в Испании. Аксель рассчитывает подписать новое трудовое соглашение с «матрасниками».

Витсель пополнил ряды мадридского коллектива летом прошлого года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 поединках за «Атлетико», в которых отметился одним забитым мячом.