Педри поддержал Гави: «Ты вернёшься ещё более сильным»

Полузащитник «Барселоны» Педри поддержал своего одноклубника Гави, получившего травму в матче за сборную Испании.

Рулевой испанской национальной команды Луис де ла Фуэнте был вынужден заменить 19-летнего игрока из-за повреждения, полученного в первом тайме поединка со сборной Грузии. По неофициальным данным, Гави может пропустить остаток сезона из-за повреждения крестообразных связок. Участие футболиста на Евро-2024 также находится под серьёзным сомнением.

«Мы с тобой, брат. Желаю тебе сил. Я знаю, что ты вернёшься ещё более сильным, чем когда-либо был», – обратился Педри к Гави посредством социальных сетей.