Пике торжествует, наслаждаясь победой женской «Барселоны» над «Реалом»

В очередном туре испанского чемпионата «амазонки» из «Барселоны» вонзили пять копий в несчастных представительниц прекрасного пола из Мадрида, одержав разгромную победу.

Этим очень доволен Херард Пике - один из тех игроков «Барселоны», который всегда подчеркивал свою неприязнь к мадридскому «Реалу» и противостояние с ним возводил в ранг «герильи». Пике поделился постом в социальной сети, в котором обошелся без слов - лишь смайлами. Характерным жестом он продемонстрировал, что «Барселона» положила «Реал» на лопатки.

Херард Пике выступал за «Барселону» на протяжении четырнадцати лет - с 2008 по 2022 год.