Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике торжествует, наслаждаясь победой женской «Барселоны» над «Реалом»

20 Ноября 2023 • 03:13 Комментировать

В очередном туре испанского чемпионата «амазонки» из «Барселоны» вонзили пять копий в несчастных представительниц прекрасного пола из Мадрида, одержав разгромную победу.

Этим очень доволен Херард Пике - один из тех игроков «Барселоны», который всегда подчеркивал свою неприязнь к мадридскому «Реалу» и противостояние с ним возводил в ранг «герильи». Пике поделился постом в социальной сети, в котором обошелся без слов - лишь смайлами. Характерным жестом он продемонстрировал, что «Барселона» положила «Реал» на лопатки.

Херард Пике выступал за «Барселону» на протяжении четырнадцати лет - с 2008 по 2022 год.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Херард Пике Барселона (женщины) ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Ноября
03:20 · Испания. Ла Лига
Педри поддержал Гави: «Ты вернёшься ещё более сильным»
03:13 · Испания. Ла Лига
Пике торжествует, наслаждаясь победой женской «Барселоны» над «Реалом»
02:17 · Испания. Ла Лига
Стало известно, какую компенсацию «Барселона» получит от ФИФА за травму Гави слухи
02:00 · Испания. Ла Лига
Де ла Фуэнте: «Самая горькая победа в моей карьере, мы опустошены из-за травмы Гави»
01:20 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес – о травме Гави: «Всё выглядит серьёзно»
00:37 · Испания. Ла Лига
Гави выбыл до конца сезона из-за травмы слухи
00:15 · Испания. Ла Лига
Травма Гави может оказаться серьёзной
19 Ноября
23:35 · Испания. Ла Лига
Эндрик рассказал о своём стиле игры
23:19 · Испания. Ла Лига
​Плохие новости для Хави – Гави получил травму 3
23:16 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» не уверены относительно будущего Ромеу слухи
23:05 · Испания. Ла Лига
Уткин высоко оценивает «Реал Сосьедад»
22:35 · Англия. Премьер-лига
Канселу хочет остаться в «Барселоне», переговоры с «Манчестер Сити» пройдут позже
22:04 · Испания. Ла Лига
«Реал» не планирует подписывать игроков в январе, несмотря на проблемы с травмами 1
21:33 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Тоттенхэм» могут обменяться звёздными игроками слухи
20:25 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» следит за форвардом «Ливерпуля» слухи
Все новости
Рекомендуем