Стало известно, какую компенсацию «Барселона» получит от ФИФА за травму Гави

Полузащитник «Барселоны» Гави рискует пропустить остаток сезона из-за травмы, полученной в матче за сборную Испании.

19-летний игрок, как предполагается, повредил крестообразную связку, что оставит его вне игры на срок от шести до восьми месяцев. В «Барселоне» крайне недовольны тем, что наставник сборной Испании выпустил Гави в стартовом составе в матче против против Грузии, который ничего не решал с турнирной точки зрения.

Каталонскому клубу полагается солидная компенсация от ФИФА за травму своего футболиста, полученную в расположении сборной. По данным журналиста Рохера Торельо, «Барселоне» будет выплачено порядка 4-5 млн евро, что, впрочем, вряд ли станет утешением, если Гави действительно не сможет сыграть до конца сезона.