Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, какую компенсацию «Барселона» получит от ФИФА за травму Гави слухи

20 Ноября 2023 • 02:17 Комментировать
Испания
3:1
Грузия

Полузащитник «Барселоны» Гави рискует пропустить остаток сезона из-за травмы, полученной в матче за сборную Испании.

19-летний игрок, как предполагается, повредил крестообразную связку, что оставит его вне игры на срок от шести до восьми месяцев. В «Барселоне» крайне недовольны тем, что наставник сборной Испании выпустил Гави в стартовом составе в матче против против Грузии, который ничего не решал с турнирной точки зрения.

Каталонскому клубу полагается солидная компенсация от ФИФА за травму своего футболиста, полученную в расположении сборной. По данным журналиста Рохера Торельо, «Барселоне» будет выплачено порядка 4-5 млн евро, что, впрочем, вряд ли станет утешением, если Гави действительно не сможет сыграть до конца сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Гави ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Ноября
03:20
Педри поддержал Гави: «Ты вернёшься ещё более сильным»
02:17
Стало известно, какую компенсацию «Барселона» получит от ФИФА за травму Гави
02:00
Де ла Фуэнте: «Самая горькая победа в моей карьере, мы опустошены из-за травмы Гави»
01:20
Ферран Торрес – о травме Гави: «Всё выглядит серьёзно»
00:41
Гол Хвичи, автогол Лочошвили и травма Гави: Испания обыграла Грузию на финише отборочного этапа
00:15
Травма Гави может оказаться серьёзной
19 Ноября
23:19
​Плохие новости для Хави – Гави получил травму 3
22:15
Испания - Грузия: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
21:40
Сборная Испании объявила стартовый состав на матч с Грузией
15:03
PARI: сборная Испании победой завершит отборочный турнир ЧЕ-2024
03:23
5 последних путёвок отбора: кто ещё имеет шанс поехать на Евро-2024
00:49
Испания — Грузия: прогноз и ставка на матч квалификации чемпионата Европы 2024 года — 19 ноября 2023
18 Ноября
00:04
​Испания – Грузия: прогноз и ставка на матч отбора на чемпионат Европы – 19 ноября 2023
17 Ноября
12:12
Испания – Грузия: прогноз и ставки БК Pinnacle
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Ноября
03:20 · Испания. Ла Лига
Педри поддержал Гави: «Ты вернёшься ещё более сильным»
03:13 · Испания. Ла Лига
Пике торжествует, наслаждаясь победой женской «Барселоны» над «Реалом»
02:17 · Испания. Ла Лига
Стало известно, какую компенсацию «Барселона» получит от ФИФА за травму Гави слухи
02:00 · Испания. Ла Лига
Де ла Фуэнте: «Самая горькая победа в моей карьере, мы опустошены из-за травмы Гави»
01:20 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес – о травме Гави: «Всё выглядит серьёзно»
00:37 · Испания. Ла Лига
Гави выбыл до конца сезона из-за травмы слухи
00:15 · Испания. Ла Лига
Травма Гави может оказаться серьёзной
19 Ноября
23:35 · Испания. Ла Лига
Эндрик рассказал о своём стиле игры
23:19 · Испания. Ла Лига
​Плохие новости для Хави – Гави получил травму 3
23:16 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» не уверены относительно будущего Ромеу слухи
23:05 · Испания. Ла Лига
Уткин высоко оценивает «Реал Сосьедад»
22:35 · Англия. Премьер-лига
Канселу хочет остаться в «Барселоне», переговоры с «Манчестер Сити» пройдут позже
22:04 · Испания. Ла Лига
«Реал» не планирует подписывать игроков в январе, несмотря на проблемы с травмами 1
21:33 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Тоттенхэм» могут обменяться звёздными игроками слухи
20:25 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» следит за форвардом «Ливерпуля» слухи
Все новости
Рекомендуем